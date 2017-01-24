تدشين أحدث مقاتلة في سلاح الجو السعودي



تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017 الرياض (وكالات) رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح أمس، حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، وتخريج الدفعة 91 من طلبة الكلية، ودشن المقاتلة المتطورة الجديدة أف- 15 أس، التي انضمت لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن تدشين أف- 15 أس أي، جرى بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي يزور المملكة حالياً. وكانت السعودية أعلنت الاثنين الماضي أن تدشين القوات الجوية المقاتلة المتطورة ضمن منظومتها الجوية القتالية، يأتي في إطار خطط القوات الجوية لتحديث أسطولها من المقاتلات، إيذاناً ببدء حقبة جديدة في قدرات وجاهزية مقاتلات المملكة. وجاء في تقرير نشرته الوكالة أمس الأول، أن الطائرات الجديدة تتيح للقوات السعودية تفوقاً نوعياً في القدرات الجوية على مستوى الشرق الأوسط، وبشكل يضمن لها الحصول على أحدث القدرات والإمكانيات التي تحافظ بها على أراضيها واستقرار أمنها وأمن المنطقة ضد أي تهديدات خارجية محتملة. والمقاتلة الضاربة، تعد متعددة المهام وتعمل في جميع الأحوال الجوية، وقد صممت في الثمانينيات لعمليات الحظر والاعتراض الجوي، وهي مقاتلة سريعة وبعيدة المدى، تحلق على ارتفاعات عالية، من دون الاعتماد على مرافقة طائرات الحرب الإلكترونية.