سطو مسلح على مصرف

تونس(الاتحاد)

أكّدت وزارة الداخلية التونسية، أنّ مجهولاً اقتحم، فرعاً بنكياً بحي المنار بالعاصمة، واستولى على مبلغ مالي قبل فراره. وأوضح الناطق الرسمي باسم الداخلية سفيان الزعق، أمس، في تصريح صحفي، أن المجهول كان ملثّم الوجه بضمادة وفق شهود عيان، وأنه عندما غادر البنك واقتربت منه دورية أمنية بادر بإطلاق النار في الهواء وامتطى سيارة سوداء ولاذ بالفرار.

وأشار الزعق، إلى أنه تم تطويق المنطقة أمنياً، وأنّ عملية البحث عن اللّص متواصلة. ومن جهة أخرى، قال شهود عيان كانوا على عين المكان «إن ثلاثة أشخاص، أحدهم مكث خارج فرع بنكي بحي المنار2، في حين اقتحمه شريكاه، أحدهما شاهراً سلاحاً نارياً وأجبر قابض الفرع على تسليمهما مبلغاً مالياً من العملة المحلية، تقدر بـ 30 ألف دولار، حسب المعطيات الأولية. وذكرت ذات المصادر، أن حامل السلاح الناري أطلق رصاصتين في الهواء لتخويف العاملين والموجودين بالفرع، ثم سارع المظنون فيهم الثلاثة بالهروب على متن سيارة لا تحمل لوحة منجمية، (لا رقم ولا هوية)».