الكونجرس الأميركي: تنظيم «الإخوان» جماعة تبنت الإرهاب

واشنطن (وكالات)

قالت لجنة الأمن القومي في الكونجرس الأميركي، أمس: «إن تنظيم الإخوان جماعة تبنت الإرهاب».

وقال السيناتور، رون دي سانتيس، خلال الجلسة: «إن «الإخوان» يشكلون خطراً حقيقياً على الأمن القومي والمصالح الأميركية»، مؤكداً «أن تجاهل هذا التهديد ليس جيداً».

من جانبه، أشار السيناتور ستيفن لينش إلى أن العديد من الجماعات الإرهابية تستقي سياستها من جماعة «الإخوان»، لافتاً إلى أن هناك مجموعات تابعة للإخوان تمارس الإرهاب، منها مجموعتا «لواء الثورة» و«حسم»، حيث تنفذان عمليات إرهابية في مصر.&lrm

وقال: «إن تنظيم الإخوان الإرهابي موجود في العديد من الدول، وإن التنظيمات الإرهابية الأخرى تستلهم من الإخوان أيديولوجيتهم المتطرفة، وتستخدم مناحي سياسية في العديد من الدول، كما أنهم يتطلعون إلى الحكم». وأضاف عضو لجنة الأمن القومي بالكونجرس الأميركي، خلال جلسة للكونجرس: «إن فروع جماعة الإخوان لا تزال تعتنق العنف والإرهاب، ومن بينها حماس، ولواء الثورة، حيث ما زالت تقوم بعمليات إرهابية، وتستهدف مسؤولين أمنيين داخل مصر، وتفجيرات ضد المنشآت، مثل طنطا، وإحدى السفارات في القاهرة في عام 2017».

وأشار إلى أن هناك مجموعات سياسية تقع تحت مظلة الإخوان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الأردن والمغرب وتونس، مبيناً أن استراتيجية واشنطن حددت التهديدات التي تمثلها بعض المجموعات، وصنفت وزارة الخارجية مكتب الإخوان بأنها جماعة إرهابية. وكانت لجنة الأمن القومي الفرعية في الكونجرس الأميركي قد أعلنت أنها ستعقد جلسة تحت عنوان «تهديد جماعة الإخوان عالمياً». وذكرت في بيان أن الهدف من جلسة الاستماع هو «النظر في خطر جماعة الإخوان على اميركا ومصالحها وكيفية التصدي لها بفعالية».