تعليق مهام رئاسة كردستان واستبعادها من الانتخابات

أربيل (الاتحاد، وكالات)

صادق برلمان كردستان، أمس، على مشروع قانون يخص تعليق مهام «مؤسسة رئاسة الإقليم»، رافضاً أيضاً إجراء انتخابات الرئاسة في آنٍ واحد مع الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية سبتمبر المقبل. وأوضح مصدر نيابي أن البرلمان صوت بأغلبية الحضور، خلال جلسة عقدت أمس، على مشروع القانون الخاص بتعليق مهام مؤسسة رئاسة الإقليم، وعدم شمولها بالانتخابات المحلية المقبلة. وسبق لكتلتي الحزب «الديمقراطي الكردستاني» و«حركة التغيير» البرلمانيتين أن قدمتا مشروع قانون لتعليق مهام رئاسة الإقليم، وأن تستمر المؤسسة على ما هي عليه لجهة توزيع صلاحياتها بين الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، إلى حين كتابة دستور جديد.

واستقال مسعود بارزاني من رئاسة الإقليم على خلفية استفتاء انفصال كردستان عن العراق في سبتمبر الماضي، ورفض تمديد ولايته بعد الأول من نوفمبر 2017، ما اضطر البرلمان «تجميد» عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني، ونائبه كوسرت رسول، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس ديوان الرئاسة، فؤاد حسين.