الأردن: أحكام بالسجن لـ 6 مدانين بالإرهاب

جمال إبراهيم (عمّان)

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس في قضيتين منفصلتين بأحكام تراوحت بين خمسة وخمسة عشر عاماً بالأشغال الشاقة المؤقتة ضد ستة مدانين بأعمال إرهابية. وكان المتهم الرئيسي في القضية الأولى، يعتزم طعن رجال الأمن العاملين على حراسة إحدى السفارات الأجنبية في عمان. وفي التفاصيل فإن:«المتهم يعمل جزاراً في مدينة الزرقاء «شرق عمّان» وكان أحضر السكين قبل العملية إلى منزله وكتب وصية إلى والديه تضمنت أن يضحكوا عند تسلمهم جثته لأنه نفذ عملية وصفها بالـ«استشهادية»، ودعاهم أن يدعوا له بالخير بعد وفاته، إلا أن المتهم ضبط قبل تنفيذ العملية بيوم، حيث تم ضبط السكين والوصية بداخل منزله». وتفيد لائحة الاتهام أن:«المتهم الرئيسي كان على علاقة مع تنظيم داعش، ومقتنع بالتنظيم وعملياته وأخذ يدعو أصدقاءه لتأييد التنظيم». وجرّمت المحكمة المتهم الرئيسي بتهمة التهديد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لجماعات إرهابية فيما جرمت المتهمين الثلاثة بتهمة الترويج لجماعات إرهابية. وقضت المحكمة بوضع المتهم الرئيسي بالأشغال المؤقتة 15 عاماً وثلاثة آخرين لمدة 5 أعوام لكل منهم.

وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بإدانة متهمين اثنين بحيازة وتصنيع مادة مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وحكمت على أحدهما بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاماً والأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات للمتهم الآخر. وفي التفاصيل فإن المتهم الأول تمكن من تصنيع 18 عبوة متفجرة ووضع بها خلائط متفجرة وجعل لها فتيل وسدادة وقد تمكن من عملية التصنيع بمساعدة المتهم الثاني. وبينما كان يقود سيارة (بكم) مسروقة وبحوزته 10 عبوات متفجرة إحداها كانت بمتناول يده باغته رجال الأمن والقوا القبض عليه وضبطوا العبوات العشر معه، كما ضبطوا 8 عبوات في منزله.