الإمارات : محاولات قطر للوقيعة بيننا والسعودية فاشلة

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإعلام القطري يحاول، دق إسفين الخلاف بين الرياض وأبوظبي، مؤكداً أن هذا الطرح مؤسف؛ لأنه لن ينجح، ولأنه يتجاهل أساس المشكلة.

وأوضح معاليه في تغريدات على حسابه في موقع «تويتر» مساء أمس أن «المتابع للإعلام القطري يرى عودة ساذجة للعمل ضد الجبهة السعودية الإماراتية عبر استقصادنا، الطرح مؤسف؛ لأنه لن ينجح، ولأنه يتجاهل أساس المشكلة».

وأضاف «على الشقيق المرتبك أن يعيّ أن الأزمة ليست مصطنعة، بل نتيجة لدعمه للتطرف والتآمر على استقرار جيرانه، هي أزمة سياسية حقيقية علاجها غير إعلامي». وأوضح معاليه «نحن من الإمارات نسعى إلى حلّ حقيقي يقي المنطقة شرّ سياسات أتت على الخليج والعرب بالفوضى والعنف، والسعودية محل النفس في بحثنا المشترك عن حلّ».

وقال: «أتمنى أن تكف الدوحة عن المناورة بعد أن باعت سيادتها بخساً وأن تتعامل ظاهراً وباطناً بشفافية، فلا سبيل غير ذلك، وأقصر الطرق الصراحة مع الرياض». وتابع: «ما تابعناه بالأمس غمرنا تفاؤلا بانفراج حقيقي، ولكن للأسف التردد والتراجع وتعدد مصادر القرار وغياب الحكمة بدّد الفرصة، قطر في موقع أصعب اليوم».

وقال معاليه «وبدلاً من أن يسعى الشقيق المرتبك إلى محاولة دق إسفين الخلاف بين الرياض وأبوظبي عبر طرحه الإعلامي الساذج، الحكمة أن يعالج أزمته مع محيطه».