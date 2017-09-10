فلوريدا تحت رحمة «إيرما» وسكانها ينزحون بما تيسر

ميامي، واشنطن (وكالات)

بدأ ملايين السكان في ولاية فلوريدا الأميركية إخلاء مدنهم وبلداتهم الواقعة في طريق إعصار إيرما الذي ضرب جزر الكاريبي يومي الخميس والجمعة، موقعاً قتلى وجرحى وخسائر مادية هائلة ودماراً كارثياً. وفي طريقه إلى فلوريدا مر الإعصار أمس في كوبا التي أجلت نحو مليون شخص من منازلهم.وتوقع خبراء أن يوجه «إيرما» ضربة قاصمة إلى قطاع التأمين في فلوريدا، متحدثين عن إمكانية أن تجد بعض الشركات نفسها عاجزة عن التعويض على المتضررين، في الوقت الذي قدّرت مجموعة «إنكي ريسرتش» قيمة الخسائر المتوقّعة بمئة مليار دولار.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن إيرما يحمل رياحاً سرعتها 250 كيلومتراً في الساعة. وتأرجحت قوته بين الفئة الرابعة والفئة الخامسة، وهي أعلى تصنيف للأعاصير لدى المركز الذي استدرك قائلاً إن هناك توقعات بأن تزيد قوة الإعصار من جديد مع ابتعاده عن كوبا في اتجاه فلوريدا.

ومن المتوقع أن يصل إيرما، أحد أقوى عواصف المحيط الأطلسي خلال مئة عام، إلى فلوريدا صباح اليوم الأحد ليتسبب في دمار نتيجة الرياح والسيول في رابع أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان.

ومع اقتراب العاصفة من الولايات المتحدة، أمر المسؤولون بعملية إجلاء تاريخية في ولاية فلوريدا، وبات الأمر أكثر صعوبة بسبب إغلاق الطرق السريعة ونقص البنزين والتحدي المتمثل في نقل كبار السن. وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا «الوقت ينفد. إن كنتم في مناطق الإخلاء، فينبغي عليكم الابتعاد الآن. هذه عاصفة كارثية لم تشهد ولايتنا مثلها من قبل».