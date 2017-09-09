نيجيريا: 7 قتلى باعتداء لـ «بوكو حرام» على مخيم للنازحين

كانو، نيجيريا (أ ف ب)

قتل سبعة أشخاص على الأقل عندما هاجم مسلحون من جماعة بوكو حرام المتطرفة، مخيماً للنازحين من النزاع في شمال شرق نيجيريا، حسب ما ذكره سكان أمس. والهجوم الذي وقع مساء أمس الأول في نجالا قرب الحدود مع الكاميرون، يتزامن مع مقتل شخصين في انفجار قرب مخيم آخر في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

في نجالا، قال عمر كشالا أحد أعضاء مجموعة محلية مسلحة من بلدة جامبورو المجاورة «إن مسلحين من الجماعة المتطرفة جاءوا في شاحنتي بيك-أب، وأطلقوا قذيفة على المخيم الذي يؤوي 80 ألف شخص

فقتلوا سبعة، وجرحوا آخرين».

والهجوم الذي وقع الساعة الثامنة مساء تلاه إطلاق نار. فيما غادر المهاجمون وسط الليل، بحسب كشالا. وأقيم المخيم في نجالا في يناير العام الماضي بعد عودة آلاف النيجيريين من الكاميرون التي فروا إليها هرباً من المعارك.

وسيطرت «بوكو حرام» على مدينتي غامبورو ونجالا المركزين التجاريين، في أغسطس 2014 خلال سيطرتها السريعة على مناطق في أنحاء ولاية بونو، وصولاً إلى الشمال الشرقي.

وحمل النزاع المستمر منذ 8 سنوات مع «بوكو حرام»، آلاف المزارعين وعائلاتهم على الهرب من منازلهم وحقولهم، فأدى ذلك إلى نقص الغذاء، وزاد من خطورة الأزمة الإنسانية. وقتل 20 ألف شخص على الأقل، وتهجر أكثر من 2,6 مليون آخرين منذ 2009 في إطار النزاع.