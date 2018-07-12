التحالف يقدم مساعدات إغاثية لأهالي «خب الشعف»

الجوف (الاتحاد)
دشنت غرفة العمليات المشتركة لقوات التحالف العربي، المرحلة الأولى من المساعدات الإنسانية والتنموية لأهالي مديرية «خب الشعف» بمحافظة الجوف عقب تحريرها من الميليشيات الانقلابية.
وتشمل المرحلة الأولى تقديم الدعم الفني والطبي لمستشفى «اليتمة» من أدوية متنوعة وأجهزة طبية وتزويده بسيارة إسعاف إلى جانب تقديم كميات من وقود الديزل للمزارعين.
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وأكد البعيجان على استمرارهم في تقديم المساعدات للمواطنين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية، كمرحلة أولى. وعبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل دول التحالف ومواقفهم الإنسانية التي عرفوا بها.