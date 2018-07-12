التحالف يقدم مساعدات إغاثية لأهالي «خب الشعف»

الجوف (الاتحاد)

دشنت غرفة العمليات المشتركة لقوات التحالف العربي، المرحلة الأولى من المساعدات الإنسانية والتنموية لأهالي مديرية «خب الشعف» بمحافظة الجوف عقب تحريرها من الميليشيات الانقلابية.

وتشمل المرحلة الأولى تقديم الدعم الفني والطبي لمستشفى «اليتمة» من أدوية متنوعة وأجهزة طبية وتزويده بسيارة إسعاف إلى جانب تقديم كميات من وقود الديزل للمزارعين.

وخلال التدشين أكد مندوب قوات التحالف العربي العقيد راشد بن عبدالله البعيجان، أن الدعم المقدم يأتي ضمن أعمال الإغاثة الإنسانية التي تقدمها السعودية لأبناء الشعب اليمني خاصة في المناطق المحررة، لافتاً إلى أنه سبق وأن تم تقديم جملة من المساعدات الغذائية خلال الأشهر الماضية.

وأكد البعيجان على استمرارهم في تقديم المساعدات للمواطنين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية، كمرحلة أولى. وعبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل دول التحالف ومواقفهم الإنسانية التي عرفوا بها.