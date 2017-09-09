تركيا تحض رعاياها على توخي الحذر في ألمانيا

إسطنبول (أ ف ب)
حضت تركيا أمس رعاياها على توخي «الحذر» في ألمانيا، وتجنب التجمعات السياسية والنقاشات، في تحذير يأتي على خلفية توتر متزايد بين أنقرة وبرلين. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني «ندعو رعايانا المقيمين في ألمانيا أو الذين يفكرون في زيارتها، إلى توخي الحذر».
وأوصت الوزارة الأتراك: «بالتحرك بحذر في مواجهة أعمال محتملة أو تصرفات أو اعتداءات عنصرية أو معادية للأجانب» والبقاء «بمنأى عن النقاشات السياسية» والتجمعات قبل الانتخابات التشريعية الألمانية المرتقبة في 24 سبتمبر.
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من جهتها، تندد ألمانيا بشدة بحجم عمليات التطهير في تركيا التي تلت محاولة الانقلاب وأدت إلى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص، بينهم من يحمل الجنسية الألمانية. وفي تحذير صدر في الآونة الأخيرة إلى مسافرين، دعت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها إلى إبداء «أكبر قدر من الحذر» في تركيا، حيث «وضع عدد متزايد من الرعايا الألمان قيد الاعتقال بشكل تعسفي» منذ الانقلاب الفاشل. وفي أجواء التوتر هذه، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الأسبوع أنها تؤيد وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والمجمدة حالياً، ما أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.