واشنطن تطلب رسمياً التصويت غداً على عقوبات جديدة ضد بيونج يانج

الأمم المتحدة، الولايات المتحدة (أ ف ب)

طلبت واشنطن رسمياً التصويت يوم غدٍ الاثنين في مجلس الأمن على مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة ومشددة ضد كوريا الشمالية على الرغم من معارضة الصين وروسيا، وسط دعوات الإعلام الرسمي الكوري الشمالي لتطوير قدرات البلاد النووية. ويلحظ مشروع القرار الأميركي الأولي خصوصاً فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - اون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن مجلس الأمن عقد أمس الأول اجتماعاً على مستوى الخبراء لدرس هذا المشروع اعترضت خلاله الصين وروسيا على معظم الإجراءات التي ينص عليها باستثناء الحظر على استيراد المنسوجات الكورية الشمالية.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الأميركية إلى الأمم المتحدة في بيان، أن «الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها تطلب اجتماعاً الاثنين في 11 سبتمبر من أجل التصويت على مشروع قرار يهدف إلى فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية».

ولم يوضح البيان ما إذا كان مشروع القرار سيستند إلى النص الأصلي الذي طرحته واشنطن الأربعاء، أو سيكون مشروعا معدلاً أو مشروعاً جديداً.

وفي كوريا الشمالية التي تحتفل بذكرى تأسيسها طالب الإعلام الرسمي بتطوير قدرات البلاد النووية في تحد للعقوبات المتزايدة ضد بيونج يانج.

وأوردت صحيفة رودونج سينوم في افتتاحيتها أن «على قطاع الدفاع تماشيا مع سياسة تطوير الاقتصاد والسلاح النووي في آنٍ بناء أسلحة متطورة بكميات أكبر»، تماشياً مع نهج الاكتفاء الذاتي في المجال.