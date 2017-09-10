استمرار حرائق قرى الروهينجا وتدفق اللاجئين على بنجلاديش

كوكس بازار، بنجلاديش (وكالات)

قال مصدران معنيان بمراقبة الوضع في ميانمار إن مزيداً من القرى جرى إحراقها أمس في شمال غرب ميانمار لجأ إليها عدد من مسلمي الروهينجا هرباً من القتل. وأضاف المصدران أن الحرائق اجتاحت أربعة تجمعات سكنية جديدة في راثيدونج لتدمر بذلك كل قرى المسلمين في المنطقة.

وقالت كريس ليوا من جماعة (أركان بروجيكت) المعنية بمراقبة أوضاع الروهينجا «رويدا رويدا يجري إحراق قرية تلو الأخرى. أعتقد أن الروهينجا لم يعد لهم وجود بالمرة في راثيدونج».

وأضافت «كانت توجد 11 قرية للمسلمين في راثيدونج وبعد اليومين الماضيين يبدو أن جميعها تعرض للدمار».

ويقول مراقبون معنيون بحقوق الإنسان وأفراد من الروهينجا الفارين إن الجيش وأفراد لجان شعبية من عرقية الراخين شنوا حملة لإضرام الحرائق بهدف إجبار المسلمين على الفرار.