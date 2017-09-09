أردوغان: أستانا المرتقبة «مرحلة نهائية» للتسوية السورية

عواصم (وكالات)

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس أن الجولة المقبلة لمفاوضات أستانا ستكون «مرحلة نهائية» للتفاوض على حل أزمة سوريا، وذلك بعد يوم من إعلان موسكو عن اتفاق أطراف العاصمة الكازاخية على إنهاء الحرب. في وقت كشف وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، عن أن المعارضة السورية المسلحة أكدت بشكل «مبدئي» مشاركتها في الجولة الـ 6 من المفاوضات بين أطراف النزاع السوري، التي ستعقد يومي 14 و15 من سبتمبر الحالي، مضيفاً أن المعلومات المؤكدة ستأتي اليوم الأحد أو غداً.

وخلال مباحثات مع نظيره الكازاخي، نور سلطان نزاربايف، في أستانا أمس، أعرب أردوغان عن شكره للرئيس الكازاخستاني على جهوده في حل الأزمات الإقليمية، مؤكداً اكتمال المباحثات الأولية وأن الاجتماعات المقبلة ستكون بمثابة «مرحلة نهائية للمفاوضات السورية». وقال «أتمنى أن تكون جولة مفاوضات أستانا المرتقبة نهاية للخطوات المتخذة، وأن تساهم بذلك في تسهيل مباحثات جنيف» المقبلة. وأمس الأول، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الأطراف المشاركة في الجولة السادسة لعملية أستانا بشأن سوريا، متفقة على إنهاء الحرب، لكن بحث توازن القوى بين المصالح المتناقضة هو من أهم الصعوبات، معرباً عن أمله في الاتفاق بخصوص منطقة «خفض التصعيد» الرابعة في إدلب. وأضاف أنه يسعى إلى حوار مباشر وشامل بين المعارضة السورية والنظام في جنيف. في حين قال نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في مؤتمر صحفي مشترك بينهما، إن رحيل الأسد ليس شرطاً لاستئناف المفاوضات.