«الهلال» تؤكد دعمها وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية

عدن (الاتحاد، وام)

جددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية التزامها بتوفير وتلبية المشاريع والاحتياجات العاجلة للمجتمع اليمني، مؤكدة أهمية التعاون والشراكة في هذا الصدد مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد الكعبي، ممثل «الهلال الأحمر» الإماراتية للإغاثة في اليمن الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، وخلال اللقاء الذي جرى في عدن، استعرض الكعبي الأنشطة التي قامت بها «الهيئة» خلال النصف الأول من 2018 «عام زايد».

وأوضح أن استشعار «الهيئة» بحاجات المجتمع اليمني في مختلف محافظات اليمن هو ما يدفعها إلى تقديم المزيد من الخدمات الإنسانية والخيرية، وإقامة المشاريع المتعددة في التعليم والصحة والمياه والإيواء والإغاثة، وأضاف أن مهمة «الهيئة» تتحدد في توفير وتلبية المشاريع والاحتياجات العاجلة للمجتمع اليمني فيما تعود استدامة هذه المشاريع للحكومة، منوهاً في هذا الصدد بمشاريع الطاقة الكهربائية التي قدمتها، ويقوم عليها فريق مختص بالكهرباء منذ عام 2015 وحتى اليوم.

وأكد الكعبي رغبة «الهيئة» في مد تعاون وثيق مع الوزارة في المجالات التي من شأنها أن تلبي احتياجات المجتمع، مشدداً على ضرورة أن تكون تلك الشراكة قائمة بناءً على دراسات واقعية متقنة. من جانبها، استعرضت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية، والعمل ملامح من الأوضاع في المخا، وما أنجزته الحكومة خلال المدة الماضية، معربة عن تطلعها إلى زيادة التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، خاصة في ظل خبرة فريقها في مجال تقديم الخدمات الإنسانية، الأمر الذي يلمسه الجميع. وفي سياق متصل، استكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مشروع تأهيل ثانوية «راجح عزب مكي» للبنين في مديرية «تبن» بمحافظة لحج، ضمن المشاريع التنموية التي تبنتها «الهيئة» لدعم وتعزيز القطاع التعليمية، وتطبيع العملية التربوية في محافظة لحج.