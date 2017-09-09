نشر منظومة مدفعية أميركية «ذكية» على حدود الحويجة

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)
نشرت القوات الأميركية أمس، منظومة مدفعية «ذكية» على حدود قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، بعد أن تمركزت بناحية القراج التابعة لمخمور على بعد 50 كلم جنوب شرق الموصل، وذلك للبدء باستهداف مواقع «داعش» في أحدث مؤشر على إطلاق وشيك لعملية «قادمون يا حويجة» لتحريرها من التنظيم الإرهابي. بالتوازي، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، بدء عملية مشتركة واسعة للقضاء على «داعش» في بين نفط خانة وخانقي شمال شرق ديالى، وتشمل وديان ثلاب والحديدين وقزلاق، حيث تمكن مغاوير الفرقة الخامسة للجيش من القضاء على 14 انتحارياً بمنطقة أمام ويس شمال شرق بعقوبة كبرى مدن المحافظة. كما أعلن العزاوي، تدمير مقر رئيس «لداعش» وقتل 7 إرهابيين بحوض حمرين ضمن وادي ثلاب، عقب اشتباكات شرسة مع التنظيم الإرهابي، أعقبها تمشيط كشف عن مضافة تتضمن مواد غذائية وأحزمة ناسفة وأعتدة مختلفة الأنواع، مع استمرار العملية العسكرية لدك فلول المتشددين بالمنطقة.
وفي تطور متصل بمحافظة صلاح الدين، كشف الشيخ ضياء الغضب أحد وجهاء عشائر قضاء الشرقاط عن المبادرة «فكرية ووطنية» لحث «الدواعش» والمتورطين معهم في قرى عدة بالساحل الأيسر للمنطقة، أسفرت عن تسليم أكثر من 50 عنصراً من التنظيم المتشدد، للقوات الأمنية، في وقت تستعد الأخيرة لشن حملة عسكرية لتحرير مناطق الشطر الشرقي من الشرقاط بالتزامن مع حملة الحويجة. وعثرت قوات الأمن على جثث 3 مدنيين أعدموا بأعيرة نارية في الرأس والرقبة بعد عمليات تعذيب، بمعسكر الغزلاني جنوب الموصل وعليها آثار تعذيب. بينما تمكنت قوات الأمن من القضاء على 8 «دواعش»، بعد صدها اعتداء لعناصر التنظيم الإرهابي من جهتي التمارات النمرود، غرب وجنوب شرق الموصل.
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وما تزال مناطق عانة وراوة والقائم في محافظة الأنبار وعدد من النواحي في محافظة كركوك، تحت سيطرة «داعش»، فيما تستعد القوات الأمنية لشن هجوم بهدف تحريرها.