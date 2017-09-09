نشر منظومة مدفعية أميركية «ذكية» على حدود الحويجة

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

نشرت القوات الأميركية أمس، منظومة مدفعية «ذكية» على حدود قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، بعد أن تمركزت بناحية القراج التابعة لمخمور على بعد 50 كلم جنوب شرق الموصل، وذلك للبدء باستهداف مواقع «داعش» في أحدث مؤشر على إطلاق وشيك لعملية «قادمون يا حويجة» لتحريرها من التنظيم الإرهابي. بالتوازي، أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، بدء عملية مشتركة واسعة للقضاء على «داعش» في بين نفط خانة وخانقي شمال شرق ديالى، وتشمل وديان ثلاب والحديدين وقزلاق، حيث تمكن مغاوير الفرقة الخامسة للجيش من القضاء على 14 انتحارياً بمنطقة أمام ويس شمال شرق بعقوبة كبرى مدن المحافظة. كما أعلن العزاوي، تدمير مقر رئيس «لداعش» وقتل 7 إرهابيين بحوض حمرين ضمن وادي ثلاب، عقب اشتباكات شرسة مع التنظيم الإرهابي، أعقبها تمشيط كشف عن مضافة تتضمن مواد غذائية وأحزمة ناسفة وأعتدة مختلفة الأنواع، مع استمرار العملية العسكرية لدك فلول المتشددين بالمنطقة.

وفي تطور متصل بمحافظة صلاح الدين، كشف الشيخ ضياء الغضب أحد وجهاء عشائر قضاء الشرقاط عن المبادرة «فكرية ووطنية» لحث «الدواعش» والمتورطين معهم في قرى عدة بالساحل الأيسر للمنطقة، أسفرت عن تسليم أكثر من 50 عنصراً من التنظيم المتشدد، للقوات الأمنية، في وقت تستعد الأخيرة لشن حملة عسكرية لتحرير مناطق الشطر الشرقي من الشرقاط بالتزامن مع حملة الحويجة. وعثرت قوات الأمن على جثث 3 مدنيين أعدموا بأعيرة نارية في الرأس والرقبة بعد عمليات تعذيب، بمعسكر الغزلاني جنوب الموصل وعليها آثار تعذيب. بينما تمكنت قوات الأمن من القضاء على 8 «دواعش»، بعد صدها اعتداء لعناصر التنظيم الإرهابي من جهتي التمارات النمرود، غرب وجنوب شرق الموصل.

وأردت قوات عسكرية أمس، 16 إرهابياً، إثر محاولتهم مهاجمة الجيش في ‬محور‭ ‬الكسك ‬شمال ‬غرب ‬الموصل‭، ‬ مطلقة عملية في عموم المنطقة بحثاً عن «دواعش» مختبئين بأنفاق‭ ‬سرية بالمنطقة المحررة. من جهتها، دحرت قوات البيشمركة اعتداء شنه «الدواعش» بنيران كثيفة في وقت متأخر ليل الجمعة السبت، مستهدفين مدنيين فارين من قضاء الحويجة نحو قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك. وبدوره، أعلن قائد الفرقة السادسة في الجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي، أمس مقتل عدد من عناصر التنظيم الإرهابي، وتدمير مقر ومضافة ومركبة مفخخة تابعة لهم بضربات جوية في قضاء عانه في صحراء الأنبار غرب الرمادي.

وما تزال مناطق عانة وراوة والقائم في محافظة الأنبار وعدد من النواحي في محافظة كركوك، تحت سيطرة «داعش»، فيما تستعد القوات الأمنية لشن هجوم بهدف تحريرها.