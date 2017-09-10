خريطة كردية لترسيم الحدود وتقاسم الثروات بين أربيل وبغداد

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس أن ترسيم الحدود، وتقاسم الثروات مع العراق في حال إعلان قيام دولة كردستان المستقلة بعد الاستفتاء في 25 سبتمبر الحالي، سيكون «بالحوار والأدلة والوثائق التاريخية للجغرافيا». في الأثناء، وصل أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى أربيل مساء أمس، بعد أن أكد في بغداد على وحدة العراق وعدم إثارة أي إشكالات تزعزع أمنه واستقراره، خلال زيارة ترمي لإطلاق «حوار سياسي بناء» الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان، وسيطرح على الجانبين رؤية في الأمور كافة مع استعداد الجامعة للعب دور في «حلول وسطية ومقاربة هادئة».

ففي سؤال ل«بي بي سي» عن موعد إعلان دولة كردستان، قال بارزاني، إن «الاستفتاء هو الخطوة الأولى لذلك ولأول مرة في التاريخ، يقرر شعب كردستان بحرية مستقبله»، مضيفاً «في وقت لاحق، سنبدأ المفاوضات مع بغداد، للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود والمياه والنفط». وتابع بارزاني «سوف نتخذ هذه الخطوات، ولكن إذا لم يفعلوا (بغداد) ذلك، فسيكون الوضع منفصلاً». وأردف بالقول «لا يتوقع أحد أن تتم تسوية كل شيء بعد 24 ساعة من الاستفتاء. وعلينا أن نحرز تقدماً حتى لو كان بطيئاً. ولكن بالتأكيد سيكون الاتفاق بنهاية المطاف». وبشأن حدود «دولة كردستان» المفترضة، قال بارزاني «نريد أن نتحدث مع بغداد أولاً عن هذه القضايا. إننا نريد مفاوضات مفتوحة وودية ونريد حلها بالوثائق التاريخية والجغرافية». ومضى بالقول: «يمكن لإيران أن تساعدنا»، موضحاً: «لطهران تأثير على المجموعة الحاكمة في بغداد؛ لذلك أعتقد أن إيران يمكن أن تساعد».