«قسد» تبدأ عملية تحرير شرق دير الزور والحسكة

عواصم (وكالات)

أطلقت «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من قبل التحالف الدولي المناهض «لداعش» أمس، عملية «عاصفة الجزيرة» العسكرية الرامية لطرد «داعش» في ما تبقى بقبضته من أراضي بمحافظة الحسكة وشرق الفرات بريف دير الزور الشرقي، معتبرة أن هذه المعركة باتت «حتمية». في وقت أعلن الجيش السوري النظامي، المدعوم بالميليشيات الإيرانية و«حزب الله» وسلاح الطيران الروسي، تحقيق تقدم كبير أمس، بكسره حصار «داعش» لمطار دير الزور العسكري بعد التقاء قواته المتقدمة من منطقة المقابر جنوب غرب المدينة بحامية المطار، وبسط سيطرته على حيي هرابش والطحطوح، واستعادته حقل التيم النفطي بحصراء ريف المحافظة الجنوبي، حيث قضى على آخر تجمعات التنظيم الإرهابي. وفي وقت سابق أمس، أكد المرصد السوري الحقوقي أن القوات النظامية سيطرت أيضاً على جزء من الطريق الرئيسي بين دير الزور والميادين إلى الشرق من التيم، وإلى الجنوب من القاعدة الجوية، بمحاذاة نهر الفرات، ما يمنع وصول أي تعزيزات محتملة لـ«داعش» من الميادين قرب الحدود مع العراق.

وتلا أحمد أبو خولة رئيس مجلس دير الزور العسكري المنضوي ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» المعروفة بـ«قسد» خلال مؤتمر صحفي بقرية أبو فأس شرق البلاد، بياناً جاء فيه «نزف بشرى البدء بحملة (عاصفة الجزيرة)، والتي تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة (محافظة الحسكة) وشرق الفرات من رجس الإرهابيين وتطهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي». وقال أبو خولة: «بات التوجه إلى دير الزور قراراً حتمياً»، مضيفاً: «نحن ذاهبون في الخطوة الأولى لتحرير شرق نهر الفرات بمحافظة دير الزور» التي يقسمها نهر الفرات إلى شطرين شرقي وغربي. وأكد أبو خولة بهذا الصدد «ليس لدينا تنسيق لا مع النظام ولا مع روسيا، لدينا تنسيق مع التحالف الدولي»، مشيراً إلى تقدم قواته عشرات الكيلومترات بدعم جوي من التحالف الدولي الذي تقود واشنطن. وحضر المؤتمر الصحفي قياديون من مجلس دير الزور العسكري وقوات «قسد» التي يغلب عليها مقاتلو «وحدات حماية الشعب» الكردية. وكان المئات من قوات «النخبة» التابعة لتيار «الغد» الذي يتزعمه رئيس الائتلاف المعارض الأسبق أحمد الجربا، قد انشقوا عن التيار وانضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية. وناشد أبو خولة أهالي المنطقة بالانخراط ضمن صفوف قواتهم لدحر مرتزقة «داعش»، قائلاً «نناشد أهلنا في المنطقة للالتفاف حول قواتنا والانضمام إلى صفوفه من أجل تصفية الإرهاب وإنقاذ شعبنا من الظلم كما ندعوهم إلى الابتعاد عن مراكز تواجد الإرهابيين حفاظاً على سلامتهم». وأكد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل أن لا يتضرر المدنيون العزل والعمل على نقلهم إلى مناطق الآمنة. وتمكن مجلس دير الزور العسكري من تحقيق تقدم والسيطرة على تلال في المنطقة وقرية واحدة على الأقل وسط استمرار المعارك وعمليات القصف المتبادل على محاور القتال.

وتأتي عملية «عاصفة الجزيرة» التي يقودها مجلس دير الزور العسكري، بهدف السيطرة على المنطقة الممتدة من ريف الشدادي الجنوبي الواقع في جنوب محافظة الحسكة وصولاً إلى الضفاف الشرقية لنهر الفرات بريف دير الزور. وقبل الإعلان عن كسر حصار «داعش» للمطار العسكري بدير الزور، أفاد مصدر أمني بأن وحدات الجيش أحكمت سيطرتها على حقل التيم النفطي والمناطق المحيطة به وتتابع تقدمها باتجاه دير الزور بعد أن كبدت التنظيم المتشدد خسائر كبيرة في العديد والعتاد. وأضاف المصدر أن وحدات أخرى من الجيش النظامي بالتعاون مع «القوات الرديفة» استعادت السيطرة على قرى أم صهريج والحرش وعلام شرقي وخربة جب حبل وخربة الحيوانية بريف حمص الشرقي.

وفي غمرة هذه التطورات المتسارعة لحسم معركة دير الزور المحاذية للحدود العراقية، أعلن العميد جون براغا مدير عمليات التحالف الدولي ضد «داعش» الليلة قبل الماضية، أنه «نزولاً عند طلب روسي، أوقف التحالف مراقبته عبر الطائرات المسيرة، لقافلة الحافلات التي تقل عناصر «داعش» وعائلاتهم المرحلين من الحدود اللبنانية، في الصحراء السورية قرب الحدود العراقية. وقال الجنرال الأميركي، إن تعليق المراقبة جاء «لضمان تجنب الاصطدام في جهود هزيمة التنظيم الإرهابي، وبطلب من المسؤولين الروس خلال الهجوم على دير الزور». وأوضح جنرال براغا، أن قوات النظام السوري مرّت بالقرب من الحافلات الـ 11 التابعة للتنظيم الإرهابي، شرقي الصحراء السورية دون مهاجمتها، مجدداً التأكيد على عدم السماح للحافلات من الاقتراب من الحدود العراقية. وكان التحالف الدولي، قد أكد الأحد الماضي أن قافلة «داعش» القادمة من القلمون الغربي وجرود القاع ورأس بعلبك، قد انقسمت إلى مجموعتين، ولا تزال مجموعة من الحافلات في الصحراء، في حين عادت مجموعة أخرى إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري بريف تدمر.