70 قتيلاً وجريحاً في تعز برصاص الحوثي خلال يونيو

تعز (وكالات)

قُتل 40 مدنياً وجُرح أكثر من 30 آخرين، بينهم نساء وأطفال، برصاص ميليشيات الحوثي وقذائفها في مدينة تعز خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن منظمة «ائتلاف الإغاثة الإنسانية» أن القصف العشوائي للميليشيات على أحياء المدينة خلّف خلال شهر واحد 117 يتيماً يحتاجون للاهتمام والرعاية وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

التقرير الذي ركّز على تشخيص الأوضاع الإنسانية في مدينة تعز المحاصرة من قبل الميليشيات الانقلابية منذ أغسطس عام 2015، أشار إلى أن 39 أسرة فقدت عوائلها، بعد أن قتلوا بسبب الحرب، كما تعرض نحو 31 شخصاً آخر كانوا يعولون أسرهم للتوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال الشهر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن من بين الضحايا المدنيين 6 أطفال تعرضوا للقنص وامرأتين و17 شاباً، بالإضافة إلى إصابة 8 أطفال وامرأة واحدة و13 شاباً، وبعض هذه الإصابات خطرة، وذلك نتيجة القصف المدفعي العشوائي الذي تعرضت له أحياء المدينة. وأشار التقرير إلى أن 15 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة تعرضت لأضرار جزئية وكلية في المدينة.