«التعاون الإسلامي» تدين حزمة المستوطنات الجديدة في القدس

جدة (وام)

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء أربعة آلاف وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن كل المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذر الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان أمس من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بتشكيل مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل، معتبراً ذلك سابقة خطيرة تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وفرض الأنظمة العنصرية في إطار مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتهويد البلدة القديمة لمدينة الخليل، مؤكداً أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يشكل عدواناً مفتوحاً على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إمعان إسرائيل كقوة الاحتلال في سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية وإلى تحقيق رؤية حل الدولتين.

وجدد العثيمين دعوته مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها الدولية، ووضع حد لسياستها الاستيطانية، بوصفها جريمة حرب يجب وقفها.