قيادي «مؤتمري» يعلن انشقاقه عن الحوثيين

صنعاء (وكالات)

أعلن البرلماني اليمني عبدالرحمن معزب، القيادي بحزب المؤتمر، التابع للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، انشقاقه رسمياً عن الحوثيين ووصوله إلى مصر.

وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أوضح «معزب» أنّ انشقاقه عن الحوثيين، جاء بسبب «عدم التزامهم بالمواثيق والمعاهدات».

وكشف عن أن الحوثيين حاصروا قريته ليلاً بعشرات الأطقم والمصفحات واقتلعوا بوابة أحد منازلها بالقوة، رغم أنهم خرجوا منها الساعة السادسة مساء وفق اتفاق سابق، وبتأكيد قياداتهم العليا، ومنهم مشرف المحافظة.

وأردف عزب: «عادوا ليدخلوا المنزل ويحاصروا القرية ليلاً، وكأنهم لا يعرفون أننا أحرار ونمتلك كرامة أباً عن جد، ومن يريد أن يتأكد من تفاصيل ذلك، فعليه أن يتأكد من اللواء عبد الحافظ السقاف أو الشيخ عبدالحميد الشاهري، أو الشيخ فارس الكهالي».