قيادي «مؤتمري» يعلن انشقاقه عن الحوثيين

صنعاء (وكالات)
أعلن البرلماني اليمني عبدالرحمن معزب، القيادي بحزب المؤتمر، التابع للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، انشقاقه رسمياً عن الحوثيين ووصوله إلى مصر.
وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أوضح «معزب» أنّ انشقاقه عن الحوثيين، جاء بسبب «عدم التزامهم بالمواثيق والمعاهدات».
|
|
وأردف عزب: «عادوا ليدخلوا المنزل ويحاصروا القرية ليلاً، وكأنهم لا يعرفون أننا أحرار ونمتلك كرامة أباً عن جد، ومن يريد أن يتأكد من تفاصيل ذلك، فعليه أن يتأكد من اللواء عبد الحافظ السقاف أو الشيخ عبدالحميد الشاهري، أو الشيخ فارس الكهالي».