الجزائر: اعتقال شخصين على علاقة بهجوم انتحاري تبناه «داعش»

الجزائر (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن الجيش أوقف شخصين يشتبه في ارتباطهما بهجوم انتحاري استهدف مركزاً للشرطة وتبناه تنظيم «داعش» الإرهابي. وقتل شرطيان في 31 أغسطس في الجزائر عندما فجر انتحاري حزامه الناسف لدى محاولته دخول مديرية الشرطة في تيارت جنوب غرب العاصمة ، في ثاني اعتداء انتحاري ضد الأمن الجزائري منذ بداية 2017.

وقالت الوزارة في بيان، إن «في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من توقيف شخصين على علاقة بالعملية الإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت».