حجة: المدرجات الزراعية تتحول إلى مقابر لقتلى الحوثيين

عدن (الاتحاد)

لجأت ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى المدرجات الزراعية والجبال في محافظة حجة، شمال غرب اليمن، لدفن عناصرها الذين لقوا مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عدد من الجبهات القتالية. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمدرجات زراعية تم تحويلها إلى مقابر لجثث العناصر المغرر بهم عقب امتلاء المقابر القديمة.

وقال مصدر محلي، إن الميليشيات لجأت إلى المدرجات الزراعية لإخفاء أعداد القتلى الذين يسقطون بالعشرات بشكل يومي في مختلف الجبهات، خصوصاً في جبهات الساحل الغربي، مشيراً إلى أن المدرجات الزراعية التي اشتهرت بها اليمن ومحافظة حجة باتت اليوم مقابر في ظل سيطرة حكم الحوثيين.

وأشار إلى أن المقابر في حجة باتت ممتلئة وسط استمرار الحوثيين في افتتاح المزيد من المقابر الجديدة، ودفن قتلاهم القادمين من جبهات القتال، وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية حملات التجنيد، مستهدفة بذلك أبناء المناطق الريفية والنائية والتغرير بهم للمشاركة في القتال والمعارك الخاسرة التي يديرونها.