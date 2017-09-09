إحالة أوراق 11 مداناً إلى المفتي في قضية «خلية الجيزة»

القاهرة (وكالات)

قررت محكمة مصرية أمس، إحالة أوراق 11 متهماً في القضية المعروفة بـ «خلية الجيزة» إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. وحددت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، جلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم عليهم، وعلى بقية المتهمين في القضية التي تضم 26 متهماً. وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم «تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط في الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة».

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة أمس، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهماً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أنصار بيت المقدس»، لجلسة 19 سبتمبر الجاري، لاستكمال سماع الشهود. وعقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة، وسمحت المحكمة بحضور أهالي المتهمين، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المختلفة. واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء موريس أنيس مساعد مدير أمن الإسماعيلية، ورئيس لجنة حصر تلفيات تفجير مديرية أمن القاهرة. وقال الشاهد، إن أضرارا جسيمة حدثت في مبنى المديرية عقب الانفجار، وأكد عدم تذكره قيمة التلفيات بالمديرية. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية.