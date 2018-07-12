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«الشرعية» تحرر مواقع جديدة في «القبيطة».. والتحالف يدك الانقلابيين في تعز

المقاومة اليمنية في الحديدة تضيق الخناق على الحوثيين وتحاصرهم بـ«المغرس والسويق»
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تاريخ النشر: الخميس 12 يوليو 2018

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام، الاتحاد (عدن، صنعاء)

شنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، مسنودةً بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس، هجوماً مكثفاً على مواقع مليشيا الحوثي الإيرانية في مناطق «المغرس والسويق» جنوبي مدينة التحيتا.

وقال مصدر ميداني: «إن قوات من «ألوية العمالقة»، مسنودة بقوات التحالف العربي، هاجمت مواقع المليشيا في «المغرس والسويد» من محورين، الأول من الجهة الشمالية لمدينة التحيتا، فيما الثاني من منطقة الجبلية جنوباً».

وفي الأثناء، وفقاً للمصدر، فإن قوات المقاومة تشدد الحصار على المليشيا في المنطقتين والمزارع كافة المحيطة بهما. وتسعى المقاومة لفتح الخط الإسفلتي الرابط بين مركز مديرية التحيتا والساحل الغربي، والذي سيشكل خط إمداد رئيس للقوات المشاركة في تحرير الحديدة، في عملية تقدمها نحو «زبيد» وغيرها، كما أنه منفذ حيوي لعبور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مناطق التحيتا كافة بسرعة وأمان.

في السياق، لا تزال قذائف المليشيا تتساقط على الأحياء السكنية في المدينة بشكل يومي منذ تحريرها، مخلفة أعداداً إضافية من الضحايا المدنيين، وملحقة الأضرار في ممتلكاتهم.

إلى ذلك، قتلت شابة يمنية، وأصيب عمها وشقيقتها، أمس، في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي على مدينة التحيتا، ليرتفع إلى 13 عدد القتلى من المدنيين جراء قذائف الميليشيات منذ الجمعة الماضية. ... المزيد
     
 