قمة برازافيل تنتقد التدخلات الأجنبية

برازافيل (وكالات)

انطلقت قمة برازافيل الخاصة بالوضع في ليبيا أمس، بمشاركة رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وممثل لقائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلي، فيما يحضر القمة أيضاً المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إلى جانب مسؤولين أفارقة كبار. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد في افتتاح اجتماع لجنة الاتحاد حول ليبيا «لا شيء بات يضر بجهودنا لتسوية الأزمة الليبية أكثر من تضارب أجندات وطروحات المتدخلين».

وأضاف «أريد أن أعبر بأعلى صوت عن معارضة أفريقيا الشديدة لهذا التضارب والتناقضات في التدخلات والطروحات والأجندات الخارجية»، داعياً إلى «انسجام أفضل بين الفاعلين الدوليين» لتجنب «حالات الخلل» و«الفوضى».

وفسر مراقبون هذه التصريحات بأنها انتقادات مبطنة لمبادرة الرئيس الفرنسي الذي جمع في نهاية يوليو رئيس الوزراء الليبي فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر لإخراج البلاد من الفوضى. وأكد الرئيس الكونغولي دينس ساسو نغيسو الذي يستضيف الاجتماع بصفته رئيساً لهذه «اللجنة العليا» للاتحاد الأفريقي حول ليبيا أن «الاتحاد الأفريقي ولجنته ليس لديهما أجندة خفية في ليبيا». ودعا ساسو نغيسو «الأسرة الدولية إلى عدم تجاهل صوت أفريقيا، كما فعلت في 2011، بشأن القضية الليبية»، في إشارة إلى التدخل الفرنسي البريطاني ضد نظام العقيد معمر القذافي.

من جهة أخرى، دعا الرئيس الكونغولي في هذا اللقاء الذي حضره السراج، الليبيين إلى «اليقظة وبذل ما بوسعهم لتجاوز الانقسامات والأنانيات الفردية والحزبية». ويحضر اللقاء في برازافيل رئيساً جنوب أفريقيا جاكوب زوما والنيجر محمدو يوسفو وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك قبل عشرة أيام من اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صرح عقب وصوله أمس إلى برازفيل، إن القمة تأتي في إطار جهود الاتحاد الأفريقي واللجنة العليا للاتحاد الأفريقي المعنية بوضع مقترحات للمساعدة في حل الأزمة الليبية. كما أعرب في تصريح إلى قناة «ليبيا الوطنية»، عن أمله في أن تسفر القمة عن حلول للأزمة السياسية الراهنة في ليبيا، بما يضع حداً لمعاناة الليبيين.