تفكيك خلية «داعشية» في تونس

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحداتها الأمنية تمكنت من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي. وأكدت الداخلية في بيان لها أمس السبت أن وحدات منطقة الأمن الوطني بتاجروين من محافظة الكاف(شمال غرب) القريبة من الحدود الجزائرية، قالت بعد تعميق التّحريات معهم: «تبيّن تبنيهم الفكر التكفيري بعد استقطابهم من طرف أحدهم، وقد حجز لديهم عدداً من الهواتف الجوّالة وجهازا إعلاميا محمولا وأقراصا مضغوطة تحمل مقاطع فيديو تمجّد «داعش» والتنظيمات الإرهابية وكيفية الاقتتال، إضافة إلى حجز كتب ذات منحى تكفيري. وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهم والأبحاث متواصلة».

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية التونسية القبض على عنصر تكفيري بناء على شكوى تقدّمت بها والدته إلى النيابة العمومية. وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي أمس أنه وبالتّحري معه، اعترف بتعمده منع أفراد عائلته من مشاهدة التّلفاز وإجبار شقيقاته على ارتداء النقاب، كما قام بتهديدهم بالقتل بوساطة آلة حادّة، علاوة على محاولته إضرام النّار في منزلهم بوساطة قارورة غاز بسبب رفضهم ذلك. وأعلنت الداخلية، أنه وباستشارة النّيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتّفتيش في منطقة الحرس الوطني في مدينة طبربة، غرب العاصمة تونس، بالاحتفاظ بالمشتبه به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها «اعتداءات وتهديدات ذات صبغة إرهابيّة».

من جانب آخر، تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني في مدينة قليبية من محافظة نابل، من إحباط عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة ، حيث ألقت القبض على 3 مجتازين تونسيين على متن مركب بحري بعرض سواحل سيدي داود القريبة منها، تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً.