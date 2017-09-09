أميركي معتقل يعترف بالقتال في صفوف «الشباب» الصومالية

واشنطن (أ ف ب)

أقر رجل أميركي متهم بالانضمام إلى حركة «الشباب» الإرهابية الصومالية، وبالمشاركة في اعتداء على بعثة حفظ السلام الكينية في الصومال، لدى محاكمته الجمعة، بارتكابه جريمة «دعم جماعة إرهابية أجنبية». ومالك عليم جونس (31 عاماً) الذي نشأ في مدينة بالتيمور وجهت إليه تهم الانضمام في 2011 إلى حركة الشباب في الصومال وتلقي تدريبات على استخدام الأسلحة والمشاركة في اعتداءات على قوات الاتحاد الأفريقي التي أرسلت للمساعدة في حفظ الاستقرار في البلد الأفريقي المضطرب منذ عقود. وقضى جونس أربع سنوات في الصومال، وظهر مع مقاتل آخر في حركة «الشباب» في مقطع فيديو عثر عليه في هاتف لمقاتل في الحركة الإرهابية قتل في اعتداء. وأوقفت السلطات الصومالية جونس في العام 2015 أثناء محاولته ركوب مركب إلى اليمن.

ويواجه جونس اتهامات تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة، أو على الأقل السجن لمدة 30 سنة بتهم مرتبطة بحمل أسلحة نارية. وسيصدر الحكم بحقه في يناير المقبل.