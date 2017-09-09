أسلحة أميركية للبحرين بقيمة 3.8 مليار دولار

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة مبيعات أسلحة للبحرين بأكثر من 3.8 مليار دولار تشمل طائرات إف-16 وصواريخ وزوارق دورية وتحديث أسلحة. وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، أحد أقسام وزارة الدفاع الأميركية، في بيان مساء أمس الأول، أن التكلفة التقديرية لطائرة (اف - 16 في) مع الدعم اللازم لها تقدر بنحو 78,2 مليار دولار أميركي، في حين تبلغ تكلفة تحديث طائرات (اف - 16) إلى (اف - 16 في) 082,1 مليار دولار أميركي.

وأضافت أن تكلفة القوارب الدورية السريعة التي يبلغ طولها 35 متراً تقدر بـ 25,60 مليون دولار أميركي، فيما تبلغ تكلفة صواريخ (تو) والمعدات والدعم اللازم لها نحو 27 مليون دولار أميركي. وأكدت الوكالة أن هذه المبيعات المقترحة ستسهم في تعزيز السياسة الخارجية والأمن الوطني للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف كبير من خارج حلف «الناتو» ظل ولا يزال شريكا أمنياً مهماً في المنطقة.

وأوضحت أن هذه المبيعات ستحسن قدرة البحرين على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال استخدام هذه الأسلحة كرادع للتهديدات الإقليمية ولتعزيز دفاعها عن نفسها. ووفقاً للوكالة، فقد تم تقديم المستندات المطلوبة لإعلام الكونجرس بهذه المبيعات المقترحة أمس الأول.