«شباب قطر» تندد بظهور العمادي على التليفزيون الإسرائيلي

أبوظبي (مواقع إخبارية)
ذكر موقع قطريليكس المعارض أنه لا يزال تطبيع قطر مع إسرائيل يثير غضب الشعب القطري الذي لا يرضى أن تضع بلاده يدها في يد كيان صهيوني محتل تختار الانحياز له على حساب قضية العرب الأولى، القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن حركة «شباب قطر ضد التطبيع»، نددت بإجراء السفير القطري لدى السلطة الفلسطينية، محمد العمادي، مقابلة هاتفية مع قناة «مكان» الإسرائيلية الأسبوع الماضي بشأن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة.
وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه إنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن الإعلام الإسرائيلي جزء من الدعاية الحربية لدولة الاحتلال. وأنه بالرغم من تواجد بعض الأصوات المعارضة فإن الغالبية من اليهود في فلسطين المحتلة يعتقدون أن من حقهم طرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم وأن كونهم يهوداً يجعلهم يستحقون معاملة مميزة على حساب السكان الأصليين الفلسطينيين.
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كما أشار البيان إلى رفضه لخطوة العمادي خاصة في ظل استمرار مطالب غالبية الشعب الفلسطيني بمقاطعة المؤسسات الصهيونية وعدم التطبيع معها مما يعطيهم شرعية لطالما أنكرتها دولة قطر التي لا تعترف حتى اليوم بدولة الاحتلال، بينما مثل هذا الظهور يساهم بإعطاء شرعية لهذا الكيان عبر التعامل مع وسائل إعلامه ولا يخدم ذلك إلا الكيان المحتل الذي يستميت لأي فرصة تطبيعية فتكون النتيجة تطبيعا مع الإعلام الصهيوني ومزيدا من التضييق على الشعب الفلسطيني.
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وأكد البيان أن موقف المجموعة الشبابية ينطلق من إيمانها أن رهن مد يد العون لغزة بموافقة الجهات الصهيونية ما هو إلا منح هذا العدو مزيدا من السلطة ومزيدا من الفرص للتمادي في عنجهيته، أما محاولة مخاطبة الرأي العام في الكيان الصهيوني فهو وهم أثبتت التجارب السابقة عدم جدواه.