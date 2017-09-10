تنسيق قبلي لمحاربة الإرهاب في وادي حضرموت

بسام عبدالسلام (عدن)

دعت مكونات قبلية واجتماعية في وادي حضرموت، جنوب شرق البلاد، إلى توحيد الجهود المحلية والأمنية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وعقد عدد من زعماء ومشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية في المحافظة اجتماعات لتدارس الأوضاع الأمنية المتردية في مدن الوادي التي شهدت مؤخرا سلسلة من الهجمات الإرهابية التي طالت قيادات محلية وعسكرية.

وقال مصدر قبلي لـ«الاتحاد»، إن حلف قبائل حضرموت بدأ خلال الأيام الماضية بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع مشايخ واعيان وشخصيات اجتماعية في وادي حضرموت من أجل تقديم الدعم والمساندة في إحلال الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وأشار إلى أن مدن وادي حضرموت تشهد تداعيات خطيرة في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة خصوصا مع عودة الاغتيالات والاختطافات والاعتداءات والسطو المسلح، ما يهدد حياة المواطنين ويشكل خطراً على الأمن والسلم المجتمعي، مضيفاً أن القبائل والشخصيات الاجتماعية في لقاءاتها أكدت ضرورة الوقوف في وجه هذه الاختلالات والعناصر الإرهابية وتحمل مسألة الأمن وتعزيزه بمسؤولية أكبر.

ووجه مكتب الأوقاف والإرشاد اليمن في حضرموت، خطباء أئمة المساجد ورجال الدين في وادي حضرموت إلى تبني خطاب خلال الفترة القادمة لمناهضة الإرهاب والتطرف ومواجهته. وأشار القائمون على المكتب في بلاغ لهم، إلى أن رجال الدين تقع على عاتقهم نبذ المظاهر الدخلية على المجتمع في حضرموت، مشيراً إلى أن عمليات الاغتيالات والاختطافات في مدن الوادي يجب التصدي لها ومحاسبة مرتكبيها والكشف عن الجهات التي تقف خلفها».