تنسيق قبلي لمحاربة الإرهاب في وادي حضرموت

بسام عبدالسلام (عدن)
دعت مكونات قبلية واجتماعية في وادي حضرموت، جنوب شرق البلاد، إلى توحيد الجهود المحلية والأمنية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وعقد عدد من زعماء ومشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية في المحافظة اجتماعات لتدارس الأوضاع الأمنية المتردية في مدن الوادي التي شهدت مؤخرا سلسلة من الهجمات الإرهابية التي طالت قيادات محلية وعسكرية.
وقال مصدر قبلي لـ«الاتحاد»، إن حلف قبائل حضرموت بدأ خلال الأيام الماضية بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع مشايخ واعيان وشخصيات اجتماعية في وادي حضرموت من أجل تقديم الدعم والمساندة في إحلال الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
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ووجه مكتب الأوقاف والإرشاد اليمن في حضرموت، خطباء أئمة المساجد ورجال الدين في وادي حضرموت إلى تبني خطاب خلال الفترة القادمة لمناهضة الإرهاب والتطرف ومواجهته. وأشار القائمون على المكتب في بلاغ لهم، إلى أن رجال الدين تقع على عاتقهم نبذ المظاهر الدخلية على المجتمع في حضرموت، مشيراً إلى أن عمليات الاغتيالات والاختطافات في مدن الوادي يجب التصدي لها ومحاسبة مرتكبيها والكشف عن الجهات التي تقف خلفها».