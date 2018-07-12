ضربة جديدة لآلة الدعاية والتضليل القطرية في أميركا

دينا محمود (لندن)

في ضربةٍ جديدةٍ لآلة الدعاية والتضليل القطرية في الولايات المتحدة، نفى المستشار السابق للأمن القومي في البيت الأبيض الجنرال «مايكل فلين» ما تردد عن مشاركته في تأسيس شركةٍ جديدةٍ لتقديم الاستشارات والتأثير على جماعات الضغط، دشنها خبيران أميركيان قادا حملة تبييض السمعة التي تشنها الدوحة على الساحة الأميركية منذ أكثر من عام. وأكد «فلين» في بيان أصدره محامياه أن لا صحة لتقارير أفادت بأنه سيصبح المسؤول عن وضع استراتيجيات العمل على الساحة الدولية لحساب شركة «ستونينجتون جلوبال إل.إل.سي» الجديدة، التي أعلن تأسيسها كلٌ من «نيكولاس ميوزِن» و«جوزيف اللحام»، اللذين انخرطا طيلة الشهور الماضية في جهودٍ محمومةٍ لحشد الدعم لنظام تميم بن حمد في الولايات المتحدة، وذلك مقابل تقاضيهما ملايين الدولارات من حكام الدويلة المعزولة.

وأبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» البيان الذي أصدره المحاميان «روبرت كَلنر» و«ستيفن أنتوني»، وقالا فيه على لسان المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ثمة «إساءة فهم» بشأن ما أعلنه «اللحام» و«ميوزِن»، بشأن انضمامه إلى الشركة التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها. وشدد «فلين» في البيان على أنه «لم ينضم إلى (شركة) ستونينجتون، ولم يصدر بشكل شخصي أي بياناتٍ أو تصريحاتٍ علنية» في هذا الصدد.

وقال المحاميان إن الجنرال الأميركي السابق «كان على علمٍ بأن بيانٍاً ما تُصاغ مسودته (حول تأسيس الشركة)، ولكنه لم يكن يرغب في أن يُصدر في هذا التوقيت». وقد استغل «اللحام» و«ميوزِن» هذه الإشارة الملتبسة في البيان لإصدار بيانٍ لاحق أكدا فيها ضمنياً أن «فلين» سيكون جزءاً من الشركة الجديدة التي لم تُعلن بعد عن أسماء أيٍ من عملائها.

لكن مؤسسيْها أثارا الكثير من الشبهات حول هوية هؤلاء العملاء المحتملين، بعدما أغدقا في بيانٍ صحفيٍ - صدر بالتزامن مع الإعلان عن تدشين «ستونينجتون جلوبال» - الكثير من الإشادة على فترة عملهما مع النظام القطري، قائلين إنهما سيسعيان من خلال مشروعهما الجديد إلى الاستفادة مما وصفاه ب«النجاح الذي حققناه في تمثيل دولة قطر على مدى ثمانية شهور». وزعم الاثنان أنه كان لهما الفضل في حمل الإدارة الأميركية على عقد ما وُصِفَ باجتماعات حوارٍ استراتيجيٍ مع مسؤولين قطريين قبل شهور، بل وإقناع الرئيس ترامب بعقد اجتماعٍ مع أمير قطر في المكتب البيضاوي مطلع أبريل الماضي.