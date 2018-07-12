صحيفة أميركية: ما حدث في موسكو سيُجبر قطر على إعادة التفكير في تنظيم المونديال

أبوظبي (مواقع إخبارية)
قالت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية: إن اكتظاظ شوارع وميادين العاصمة الروسية موسكو بآلاف المشجعين أثناء كأس العالم 2018؛ سيجبر قطر على إعادة النظر في تنظيمها للبطولة القادمة. وقالت الصحيفة في تقريرها: حتى مشجعي فِرَق أميركا اللاتينية التي خرجت فرقها، استمرت بالتواجد في موسكو؛ وهو ما يطرح التساؤل بشدة حول قدرة مدينة صغيرة كالدوحة على استيعاب هذه الحشود الضخمة.
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لقد تجمع عشرات الآلاف من الناس وسط موسكو؛ وهو ما يعني أن مشجعي 32 دولة يمكن أن يبتلعوا مدينة الدوحة الأصغر حجماً في الأسبوعين الأولين من البطولة في نوفمبر 2022.
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ونقل التقرير عن المسؤول القطري وعضو اللجنة المنظمة ناصر الخاطر، قوله: «ما رأيناه في موسكو التي يوجد بها ملعبان؛ هو أن المدينة يمكن أن تغمرها حشود كبيرة بسرعة؛ أما وجود مشجعي 32 فريقاً في مدينة كالدوحة؛ فسيكون أمراً مثيراً!».