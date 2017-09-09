الإمارات تعيد تأهيل طريق رئيس في سقطرى

عدن (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم والمساندة لمختلف القطاعات الخدمية في المحافظات اليمنية ضمن جهودها في عملية إعادة الأمل والأعمار التي أطلقتها دول التحالف العربي بقيادة السعودية. وافتتحت السلطات المحلية في محافظة سقطرى اليمنية طريق رئيس واصل إلى مناطق حمهيل بطول 6 كم، عقب إعادة تأهيلية وصيانته من قبل دولة الإمارات في إطار البرامج الإغاثية المقدمة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمحافظة جراء الكوارث الطبيعية المتمثلة بإعصاري تشابالا وميج المداريين اللذين ضربا سقطرى في أواخر 2015 وخلفا أضرارا كبيرة في البنية التحتية.

وأشاد محافظ سقطرى أحمد عبدالله السقطري أثناء افتتاح الطريق، بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل دعم وإسناد جهود التنمية في المحافظة، مشيراً إلى أن الطريق يعد أحد المشاريع التنموية التي تبنتها الإمارات لتأهيل وأعمال البنية التحتية المتضررة جراء الأعاصير التي ضربت المحافظة خلال الفترة الماضية.

وأكد أن طريق مناطق حمهيل يمثل شريان حياة للكثير من الأهالي الذين يقطنون تلك المناطق، مشيراً إلى أنه يسهم في تعزيز قطاع السياحة بشكل كبير عبر فتح المجال للتنقل بسهولة باتجاه المحمية الطبيعية في المنطقة والاستمتاع بأجوائها الرائعة.

وتعد منطقة حمهيل مومي من المناطق السياحية التي تتميز بها جزيرة سقطرى لما تكتنزه من غطاء نباتي وأشجار نادرة على رأسها شجرة دم الأخوين الشهيرة عالميا.

وعبر عدد من أبناء ومواطني مناطق حمهيل عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل إنعاش الحياة وإعادة الأمل في مختلف مناطق سقطرى، مضيفين أن إنجاز الطريق مثل حلما تم تحقيقه بمساعدة أولاد زايد الخير الذين يقدمون العطاء والعون للمحتاجين في اليمن خصوصاً في محنتهم التي يمرون بها في هذه الأوقات.