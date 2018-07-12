منظمة أفريقية: قضية مقتل جيقي تؤكد سياسة التمييز في قطر

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أعربت «المنظمة الأفريقية للثقافة وحقوق الإنسان»، أمس، عن بالغ قلقها واستنكارها للتعتيم المقصود من السلطات القطرية لمقتل بطل كمال الأجسام السوداني محمد عبد اللطيف المعروف بـ«الجيقي». وقالت «المنظمة الأفريقية للثقافة وحقوق الإنسان»، في بيان إن صحيفة عكاظ السعودية، ذكرت في عددها الصادر الأحد الماضي، أن «البطل السوداني المقيم في قطر، والحاصل على عدة بطولات وميداليات في كمال الأجسام لم يعرف عنه أي نشاط سياسي».

وأضاف البيان نقلا عن الصحيفة نفسها: «إلا أن تكتم أجهزة الأمن القطرية على ظروف مقتله الغامض، أثار جملة من الشكوك والهواجس وسط أسرته التي لم تتلق حتى اللحظة أية معلومات عن ظروف مقتله ومصير الجناة».

وأشار البيان إلى أن «هذا الحادث يؤكد تواطؤ سلطات النظام القطري وسياسة التمييز التي تمارَس في قطر، وانتشار سياسة الإفلات من العقاب».

وطالبت المنظمة السلطات القطرية بالكشف عن الحقيقة والقبض على القاتل وتقديمه للمحاكمة، واحترام حقوق الجميع دون تمييز أو إقصاء، لافتة إلى أنها تتابع القضية، وقد أعلمت جهات دولية حقوقية عنها.