الجيش اليمني يحبط هجمات للانقلابيين في معظم الجبهات

عقيل الحلالي (صنعاء)

أحبطت قوات الشرعية في اليمن المدعومة من التحالف العربي أمس السبت، هجمات مباغتة شنتها ميليشيات الحوثي وحلفائها في معظم جبهات القتال في البلاد. وقال الجيش اليمني في بيان مساء السبت، إن قواته المرابطة في محور البُقع الحدودي مع السعودية في شمال شرق محافظة صعدة صدت هجوماً للميليشيات على موقع الخشبة الاستراتيجي الذي تسيطر عليها قوات الحكومة ويطل على المناطق الحدودية مع نجران جنوب السعودية. وأشار البيان إلى اندلاع معارك ضارية في الموقع الاستراتيجي الذي يؤمن خطوط إمداد لواء الفتح التابع للجيش الوطني، موضحاً أن القوات الحكومية «تصدت للعناصر الانقلابية وأجبرتها على الفرار تحت نيران أسلحتها الكثيفة المتوسطة والثقيلة بعد معارك استمرت عدة ساعات». وأسفرت المعارك عن مصرع خمسة من المتمردين الحوثيين وأحد أفراد الجيش، حسب البيان العسكري الذي أكد تكبد الميليشيات خسائر مادية في العتاد.

وشنت مقاتلات التحالف العربي أمس غارات على مواقع للميليشيات في بلدة رازح جنوب غرب محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين. وقالت مصادر محلية، إن القصف الجوي دمر شبكة اتصالات عسكرية ومدنية في جبل الدامغ في رازح المتاخمة للسعودية.

كما شنت المقاتلات العربية ثلاث غارات على مواقع وأهداف للميليشيات في بلدة نهم القريبة من صنعاء، حيث احتدمت المعارك بين قوات الحكومة والحوثيين في أكثر من موقع جنوب غرب البلدة. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية إفشال هجمات ومحاولات تسلل للميليشيات على مواقع الجيش الوطني في منطقتي المجاوحة والمدفون ووادي ملح بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات عدة، وخلفت قتلى وجرحى من الجانبين.

وصدت القوات الحكومية سلسلة هجمات مباغتة للميليشيات الانقلابية على عدد من مواقعها شرق وشمال بلدة صرواح آخر معاقل الحوثيين في محافظة مأرب شرق صنعاء. وقصف الطيران العربي هدفين للميليشيات في وادي الربيعة شرق صرواح موقعاً قتلى وجرحى وخسائر مادية في صفوفها، في حين قتل مسلحان حوثيان على الأقل وجرح آخرون خلال محاولة الميليشيا اقتحام معسكر الدفاع الجوي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية في مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وقال مصدر عسكري في تعز، إن معارك عنيفة اندلعت في وقت مبكّر السبت في محيط الدفاع الجوي شمال غرب المدينة إثر محاولات تسلل للميليشيات الانقلابية على مواقع الجيش هناك، لافتاً إلى أن قوات الشرعية تمكنت من التصدي للهجوم ودحرت الميليشيا بعد ساعات من الاشتباكات التي تزامنت مع قصف مدفعي عشوائي للحوثيين على مواقع للجيش ومناطق سكنية شرق وشمال المدينة، ما أسفر عن إصابة امرأة وطفلين وتضرر عدد من المنازل.

وأكد موقع الجيش اليمني على شبكة الانترنت مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات وأسر آخرين خلال المواجهات في شمال وغرب مدينة تعز. كما دارت مواجهات متفرقة بين الطرفين في بلدتي مقبنة وموزع غرب محافظة تعز، حيث شن طيران التحالف العربي مساء أمس غارة على موقع للمتمردين في منطقة الهاملي شمال موزع. وقتل ثلاثة مدنيين أمس السبت بانفجار لغم يعتقد أن ميليشيات الحوثي زرعته في قرية المبذل في بلدة الوازعية الواقعة جنوب غرب تعز، حسبما أفادت مصادر محلية. وكسرت قوات الجيش الوطني فجر السبت هجوماً للانقلابيين على مواقعها في منطقة مريس شمال محافظة الضالع الجنوبية. وقالت مصادر عسكرية حكومية، إن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا في قصف مدفعي لقوات اللواء 83 مدفعية على مواقع للميليشيات في مواقع عديدة في مريس، حيث تستمر المعارك المتقطعة منذ نحو عام.

وفي سياق آخر، قتل أربعة على الأقل من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي أمس السبت في ثلاث غارات نفذتها طائرات أميركية من دون طيار على أهداف للتنظيم في محافظة البيضاء وسط اليمن. وأفاد سكان أن غارة جوية استهدفت عنصرين من تنظيم القاعدة كانا على متن دراجة نارية في قرية قريضة في بلدة الصومعة شرق البيضاء ما أسفر عن مصرع أحدهما على الفور وجرح الآخر، مشيرين إلى أن غارتين استهدفتا لاحقاً تجمعاً لمسلحين من القاعدة في الموقع المستهدف، وهو ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، وعدد من الجرحى. وكثفت الولايات المتحدة غاراتها بطائرات مسيرة وحربية على مواقع تنظيم القاعدة في اليمن منذ مطلع العام الجاري، وقتلت ما لا يقل عن سبعين شخصاً معظمهم من التنظيم، وبينهم مدنيون.