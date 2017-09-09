رودولفو: «الروح المعنوية» أبرز أسلحة «الإمبراطور»

وليد فاروق (دبي)







أبدى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل، رضاه عن الفوز الذي حققه فريقه على ضيفه فريق دبا الفجيرة، في الظهور الرسمي الأول ل«الإمبراطور»، وقدرة فريقه على العودة من جديد بعد التأخر بهدفين مقابل هدف، وهي ما يثبت أن«الروح العالية»هي أهم سمات الوصل ومكاسبه في هذه المباراة الافتتاحية.



واعترف رودولفو أن فريقه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، على اعتبار أنها المباراة الرسمية الأولى، ولا يزال هناك عمل كبير مطلوب في الفريق، لتصحيح بعض الأخطاء، لكن يحسب للاعبين عدم استسلامهم وقدرتهم على العودة من جديد من الخسارة إلى الفوز.

وأكد مدرب الوصل أن فريقه فرض سيطرته على معظم مجريات الشوط الأول، وأحرز هدفا مبكرا ولكنه لم ينجح في ترجمة سيرته إلى مزيد من الأهداف، في الوقت الذي لم يهدد منافسه فريق دبا الفجيرة المرمى سوى في مرة واحدة تعامل معها الحاري يوسف الزعابي بنجاح.

