تين كات: الإيجابية والعتـــيبة أهم مكاسب الجزيرة

عبدالله عامر (أبوظبي)

أكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة، أن فريقة قدم مباراة جيدة واستحق التعادل مع الجزيرة بهدف لكل فريق.

وقال قويض: الشوط الأول شهد تحفظاً كبيراً من جانب فريقه، نتيجة الخوف والرهبة من المنافس الذي يمتلك أسماءً في الصف الثاني تستطيع المنافسة على الدوري، إضافة إلى لاعبيه الدوليين.

وأوضح أن الثنائي الهجومي رشيدوف ورومارينهو قوة هجومية ضاربة، نظراً للتفاهم الكبير بينهما وفي المقابل فإن الميدا لم يتحرك بأريحية نتيجة معرفة مدافعي الجزيرة بزميلهم السابق وكيفية تحركاته ولهذا لم نشكل الخطورة اللازمة، وتابع: في الشوط الثاني استطاع الجزيرة أن يفتتح النتيجة، ولكننا غيرنا من الأداء وحاولنا أن نستغل المساحات بين خط الدفاع والارتكاز لدى المنافس، عبر الكرات الطويلة التي كانت سلاحنا للوصول لمرمى علي خصيف، واستطعنا أن نسجل هدفاً من إحداها، وكان بالإمكان أن نخرج بنتيجة الفوز، ولكننا ارتضينا بالتعادل في أول مباراة رسمية لنا وتعتبر محطة جيدة لمعرفة الثغرات في صفوف الفريق، وأوضح قويض بأن فريقه استفاد من المباراة بشكل عام خصوصاً ما شاهده من الأداء القوي لبعض اللاعبين لتقديم كل ما لديهم، مؤكداً أن التغييرات الاضطرارية ربما لم تساعدنا على تقديم الأسلوب الذي نبحث عنه، خصوصاً وأن الإصابات أثرت على الفريق في أول مباراة وقد تسبب لنا بعض المشاكل مع انطلاقة الدوري، ولكننا سنسعى لتقديم أفضل ما لدينا.

أما الهولندي تين كان مدرب الجزيرة فأكد أن فريقه قدم مباراة قوية باستثناء إضاعة الفرص فهي النقطة السلبية الوحيدة، ونسعى للتخلص منها، موضحاً أن المنافس لم يقدم المستوى المطلوب ونجح في تسجيل هدف رغم أن الخطأ كان لصالحنا، وقال تين كات أن الإيجابية كانت في الأداء الذي قدمه الفريق في ظل غياب 4 لاعبين مؤثرين هم علي مبخوت وأحمد خليل ومبارك بوصوفة وديارا، وأثنى تين كات على أداء الصاعد عيسى العتيبة والذي لم يتجاوز 18 عاماً وقدم أداءً مميزا، واعتبره أحد أهم مكاسب المباراة، بالإضافة لرومارينهو صاحب الهدف.

وعن التغييرات التي قام بها بإخراج خلفان مبارك وأحمد العطاس، قال مدرب الجزيرة: العطاس شعر بالآم وفضلنا إراحته، أما خلفان فقد قدم أداءً قوياً وفضلنا عدم إجهاده ، وأوضح أن وفرة اللاعبين في الفريق تعتبر مشكلة، خصوصاً وأنهم يتواجدون في الخط الأمامي ووسط الملعب، والصعوبة في إرضاء جميع الأسماء ولكن عند الإصابات فالفريق يحتاج للبدلاء بكل تأكيد، خصوصا وأننا في بداية الموسم، وهو ما يجعلني أوكد على أن الوفرة لها جانب إيجابي أيضاً.