«الصقور» تخطف «الملك» في معقله بثنائية معاوي وساشا

علي معالي(الشارقة)

فاز الإمارات على الشارقة بهدفين للاشيء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي، وذلك في حضور 691 متفرجاً فقط. سجل هدفي الإمارات كل من المغربي عبدالغني معاوي والأرجنتيني سيباستيان ساشا في الدقيقتين 61 و80.

جاءت البداية قوية من صاحب الأرض، عبر الاعتماد على سرعة الحسن صالح في الجانب الأيسر، وتحركات عمر جمعة في الجانب الأيمن، وشن الفريق عدة هجمات خطرة، وسجل جمال معروف هدفا في الدقيقة الرابعة، غير أن الحكم محمد خادم ألغاه بسبب لمسة يد قبل تسديد الكرة.

وتواصلت المحاولات الشرقاوية، وسدد ريفاس كرة قوية في الدقيقة 15 تألق حارس الإمارات علي صقر في أبعادها، لتصل إلى يوسف سعيد الذي سددها متسرعاً قبل أن يبعدها صقر خارج المرمى.

ومع منتصف الشوط الأول لاحت أخطر فرصة للشارقة، عبر يوسف سعيد الذي تسلم كرة عند خط الستة، لكنه سدد برعونة فوق العارضة.