7مشاهد تاريخية في قمة الوحدة وشباب الأهلي- دبي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فرضت 7 مشاهد نفسها على لقاء الوحدة وشباب الأهلي- دبي بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي، الذي يعد تاريخيا في كل الأحوال باعتبار أنه الظهور الرسمي الأول لشباب الأهلي- دبي، وكان أول هذه المشاهد وأجملها الحضور الجماهيري اللافت لجماهير أصحاب السعادة في المدرجات والذي تجاوز 2500 مشجع، رغم ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، حيث جرت العادة أن يكون الحضور الجماهيري في هذه البطولة ضعيفا جدا خاصة في الجولات الأولى.

وحفلت المباراة بالعديد من الأرقام والمشاهد، حيث بات الأرجنتيني تيجالي أول لاعب يسجل في مرمى شباب الأهلي- دبي في في مشهد تاريخي، وفي الوقت نفسه سجل السنغالي ماكيتي ديوب أول أهداف الفريق الجديد، الذي كان لاعبه سالمين خميس هو أول لاعب في الفريق الجديد يحصل على البطاقة الصفراء، من قبل الحكم الدولي يعقوب الحمادي أول حكم يدير مباراة لشباب الأهلي- دبي.

وستسجل الذاكرة التشكيلة الرسمية الأولي التي بدأ بها المدرب كوزمين المباراة والتي ضمت 6 لاعبين من الأهلي سابقا وهم ماجد ناصر وسالمين خميس وحبيب الفردان وخميس إسماعيل ووليد حسين وماكيتي ديوب، و4 لاعبين من الشباب هم مانع محمد ومحمد مرزوق وتوماس ولوفانور ولاعب واحد من دبي هو محمد إسماعيل.

ومن المشاهد المهمة ظهور الفريقين بقميص جديد، حيث لعب الوحدة للمرة الأولى بقميص ألوانه العنابي والأسود، بينما لعب شباب الأهلي دبي بالأبيض الكامل (القميص الاحتياط وعليه شعاره الجديد).