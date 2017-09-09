مراد المصري (دبي)

تغلب النصر على عجمان بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت ليلة أمس على استاد زعبيل في نادي الوصل في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، ليحقق «العميد» الفوز في مستهل مشواره في البطولة وينفرد بصدارة ترتيب المجموعة مبكراً لكونه الفريق الوحيد الذي حقق النقاط الكاملة، فيما اكتفت فرق العين وحتا والجزيرة والظفرة بنقطة يتيمة، وبقي «البرتقالي» سادساً دون أي نقطة.

سجل أهداف النصر جاسم يعقوب في الدقيقة 42 والبرازيلي فاندرلي في الدقيقة 57، والبرازيلي مارسيليو سيرينو في الدقيقة 64.

جاءت بداية المباراة متوازنة دون أي تهديد حقيقي على المرميين، وسط سيطرة أكبر على الكرة من جانب النصر، معتمداً على المهارات الفردية للاعبيه.

اكتسب عجمان الثقة مع مرور الوقت، واضطر خليفة مبارك مدافع النصر لارتكاب خطأ، والحصول على بطاقة صفراء لإيقاف المنطلق حسن عبدالرحمن في الدقيقة 12.