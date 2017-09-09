عودة النمور إلى كازاخستان بعد 70 عاماً

أستانا (أ ف ب)

قدمت كازاخستان مشروعاً طموحاً يرمي إلى إعادة النمر البري إلى أراضيها بعد ما يقرب من 70 عاماً من زوالها بسبب أنشطة الصيد غير القانونية وتدمير مواطنها الطبيعية... وبحسب هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الصندوق العالمي للطبيعة، يتعهد هذا البلد الآسيوي بإعادة الإدخال التدريجية للنمور السيبيرية وهي فصيلة فرعية قريبة لنمور زالت تماماً.

ويعتزم الصندوق العالمي للطبيعة تقديم 10 ملايين دولار للمشروع الذي سيجعل من كازاخستان أول بلد يعيد إدخال فصيلة من النمور إلى أراضيه بعد اندثارها. وقال ممثل الصندوق العالمي للطبيعة ايغور تشستين خلال مؤتمر صحافي في أستانا، إن هذا الاتفاق يمثل «حدثاً بأهمية عالمية».