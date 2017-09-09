«التدخين السلبي» يهدد صحة الموظفين

ميلانو (د ب أ)

كشفت دراسة عن تزايد ملحوظ في نسبة الألمان غير المدخنين، الذين تضرروا من التدخين السلبي في أماكن عملهم، وذلك على الرغم من الحظر الشامل للتدخين في الأماكن العامة في البلاد.

وحسب الدراسة، التي أجرتها كلية لندن الإمبراطورية، والتي قام فيها الباحثون بمقارنة حماية غير المدخنين في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، فإن نسبة الألمان غير المدخنين، الذين تضرروا من التدخين السلبي في أماكن عملهم، وصلت في عام 2014 إلى أكثر من 20%، مقارنة بـ14.8% قبل أكثر من خمسة أعوام من ذلك التاريخ، غير أن القائمين على الدراسة لم يستطيعوا توضيح السبب وراء هذه الزيادة.