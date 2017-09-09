كشف أثري مهم في مصر يالصور والفيديو.. العثور على مقبرة "جواهرجي" الفراعنة



تاريخ النشر: الأحد 10 سبتمبر 2017 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا الأقصر(مصر) (د ب أ)أعلن مسؤول مصري عن العثور على مقبرة أثرية جديدة، داخل منطقة ذراع أبو النجا غرب مدينة الأقصر بصعيد مصر، وقال الدكتور مصطفى وزيري، المدير العام لآثار الأقصر، ورئيس البعثة الأثرية العاملة بالمنطقة، في مؤتمر صحفي أمس، إن المقبرة لـ«امنمحتات» صانع جواهر عاش في منتصف عصر الأسرة الـ 18، بمصر القديمة، وزوجته «امنحتب» وابنه «نب نفر»، حيث عثر بداخل ممرات المقبرة على عدد من التوابيت الفرعونية، بنقوش وألوان زاهية، ومجموعة من المومياوات في حالة جيدة من الحفظ، وأدوات جنائزية وحلي وقطع فخارية. وأشار إلى العثور على أربعة أختام جنائزية، لأربعة من نبلاء مصر القديمة، وهم ماعتي، وبتاح مس، وامحتب، وبنجى، وأن تلك الأختام تدل على وجود مقابر أثرية لهم بالمنطقة ذاتها، وأن البعثة في طريقها للوصول إلى كشف أثري جديد بمنطقة ذراع أبو النجا قريباً. ولفت إلى أنه سيتم البدء في الكشف عن مقابر أصحاب الأختام الجنائزية الأربعة، خلال الموسم المقبل، من أعمال الحفر والتنقيب بالمنطقة. وأشار إلى أنه تم الوصول للكشف الجديد من خلال بئر رابطة بين المقبرة الجديدة، ومقبرة «اوسر حات» قاضي طيبة، والتي تم اكتشافها في شهر أبريل الماضي، وعثر بها على خبيئة ضمت عشرات التوابيت والمومياوات ومئات التماثيل الفرعونية.