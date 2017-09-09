ليدي جاجا تتوقف عن البوب



تاريخ النشر: الأحد 10 سبتمبر 2017 تورونتو (أ ف ب) أعلنت نجمة البوب الأميركية ليدي جاجا عن نيتها تعليق مسيرتها لفترة غير محددة بعد انتهاء جولتها العالمية في منتصف ديسمبر المقبل.. وقالت المغنية خلال مؤتمر صحافي في مهرجان تورنتو السينمائي، حيث قُدم الجمعة العرض الأول من وثائقي، يروي سيرتها الذاتية، يحمل اسم «جاجا: فايف فوت تو»، سوف آخذ استراحة ولا أدري كم ستطول. وستعلّق النجمة العالمية، واسمها الحقيقي ستيفاني جوان أنجلينا جيرمانوتا، مسيرتها بصورة مؤقتة في ديسمبر إثر انتهاء جولتها العالمية «جوان» التي تحمل عنوان ألبومها الأخير المسمى باسم عمّتها التي توفيت في التاسعة عشرة من العمر. وأوضحت: أنا بحاجة إلى وقت للتفكّر وإلى إبطاء الوتيرة لفترة ما للتعافي، لأن هذا الأمر مهم جداً، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني أنني سأتوقف عن الإبداع، وأنني لن أحضّر أي مشروع.