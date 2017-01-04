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اعتذار بني ياس والشباب والجزيرة من عدم المشاركة

غياب «الطائرة» عن «العربية» بين الرغبات والعقبات
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تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017

أسامة أحمد (دبي)

تغيب أنديتنا عن المشاركة في النسخة الجديدة لبطولة الأندية العربية التي تستضيفها مصر فبراير المقبل بعد اعتذار بني ياس والشباب والجزيرة من الغياب عن هذا الحدث المهم بعد مخاطبة اتحاد اللعبة للأندية منذ بداية ديسمبر الماضي والذي تلقى اعتذاراً رسمياً من «السماوي» و«الجوارح» لتتم مخاطبة «فخر أبوظبي» على حسب قرار مجلس الإدارة بمشاركة «وصيف» كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي اعتذر هو الآخر لتغيب أنديتنا عن هذه البطولة للعام الثاني على التوالي.

«الاتحاد» فتحت الملف لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء غياب أنديتنا عن المشهد العربي والذي كشف عن رغبة البعض في المشاركة والاصطدام بعقبات عدم توفر الدعم المالي للوجود في هذا المحفل.

وأوضح سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس لجنة الأحداث أن البطولات العربية أصبح مستواها ضعيفاً ولا تشجع الأندية على المشاركة.

وقال «توقيتها غير مناسب ويجب تعديل موعدها على أن تكون في بداية كل موسم أو نهايته من خلال روزنامة واضحة للبطولات العربية حتى تعرف الأندية جميع استحقاقاتها لتضع خططها بما يتوافق مع الأهداف التي يأتي من أجلها الوجود في البطولة».

وأضاف «تنظيم البطولات العربية بات لا يشجع الأندية على الوجود في مثل هذا الحدث مما يمثل مردوداً سلبياً بالنسبة إلى عدد الأندية التي تشارك فيها». ... المزيد
     
 

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