مغني الريف.. رحل في طائرة

نيويورك (رويترز)

قال موقع فرقة مونتجمري جنتري الغنائية على الإنترنت، إن مغني الريف الأميركي تروي جنتري لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية نيوجيرزي الأميركية أمس الأول. وقالت الفرقة في بيان، إن تفاصيل الحادث الذي وقع في بلدة ميدفورد لم تعرف بعد.

وكان من المفترض أن يحيي جنتري (50 عاماً) حفلاً مع زميله في الفرقة إيدي مونتجمري مساء الجمعة في مطار ومجمع فلاينج دبليو السياحي في ميدفورد.. وتشكلت فرقة مونتجمري جنتري عام 1999 ويعود أصلها إلى ولاية كنتاكي، ولها أغنيات لاقت شعبية كبيرة، مثل (شي كودنت تشانج مي) و(إيف يو إيفار ستوب لافينج مي)، وذلك ضمن ثمانية ألبومات.