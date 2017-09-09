«بحر الثقافة» تحتفي بالمرأة الإماراتية



تاريخ النشر: الأحد 10 سبتمبر 2017 فاطمة عطفة (أبوظبي) العلاقة بين الوطن وأبنائه، رجالا ونساء، علاقة أصيلة وعميقة، جسداً وروحاً، وللمرأة الإماراتية مكانة مرموقة وموقع استثنائي في علمها وعملها وسلوكها المثالي، على مستوى الفرد والمجتمع. ونشأت على المثل والمبادئ العليا في مدرسة الوالد زايد الخير، وعلى قيم الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات». كان هذا موضوع الجلسة الثقافية التي احتفلت بيوم المرأة الإماراتية، مساء أول من أمس في مؤسسة «بحر الثقافة» بمقرها في الخالدية، برعاية الشيخة روضة بنت خالد آل نهيان، حيث استهلت الأمسية د. شيخة الشامسي مرحبة بالسيدات المشاركات في المناقشة وضيوف المؤسسة، مشيرة إلى أن سمو الشيخة فاطمة خصصت يوم 28/&rlm&rlm&rlm8 للمرأة الإماراتية بالتزامن مع تأسيس الاتحاد النسائي في الدولة. وأدارت الجلسة الإعلامية سعد المنهالي، مشيرة إلى الدور المهم الذي قامت به المرأة في أبوظبي والعين، والإمارات الأخرى، حيث نالت قدراً كبيراً من الثقة بقدر الأمانة التي أوكلت إليها وتحملتها بجدارة، وهذه الأمانة لم تتشكل في يوم وليلة، ولكنها امتدت على مدى 45 سنة، من قيام الدولة الاتحادية.