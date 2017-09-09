خليفة بن محمد بن خالد يتلقى النسخة الأولى من «الفزعة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الرئيس الفخري لفريق «واجب» التطوعي في أبوظبي، أن الفزعة تعد واحدة من أهم القيم التي جبل عليها مجتمع الإمارات منذ القدم، وتمثل دوراً تطوعياً مهماً عكس التلاحم المجتمعي وأسهم في تماسك المجتمع وقوة ترابطه.

وأثنى على المبادرات التطوعية لرواد الثقافة والأدب في التطوع، في توثيق الكثير من المبادرات الأهلية الإماراتية، ومشيداً بمبادرات الكاتب الإماراتي عبدالله عبدالرحمن الحمادي، عضو مؤسس جمعية الصحفيين، ومنها إصداره كتاب «الفزعة قيم التلاحم في المجتمع الإماراتي»، مقدراً له المجهود الفكري المنظم في رصد تلك الظواهر الاجتماعية الرائعة للمجتمع الإماراتي.

جاء ذلك خلال استقباله الكاتب عبدالله عبدالرحمن الحمادي في قصره في البطين في العاصمة أبوظبي، حيث سلمه النسخة الأولى من الإصدار.

ووجّه الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، مجلس أمناء فريق فريق واجب التطوعي إلى الاستفادة من المضمون الفكري للإصدار في تشجيع وتحفيز جيل الشباب والفتيات على العمل التطوعي، وتنظيم قراءات تطوعية للصغار فيه.