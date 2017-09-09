«شارلوت».. قاتلة ألهمت الأدباء والفنانين!

هويدا الحسن (العين)

«الملاك القاتل» واحد من ألقاب عدة لُقِبَت بها الثائرة الفرنسية الحسناء التي تستقر صورها في أشهر المتاحف العالمية، حيث تسابق كبار الفنانين على رسمها ورسم محاكمتها ولحظة إعدامها على المقصلة، إنها «شارلوت كورديه» أو «ملاك الاغتيال» كما أطلق عليها الكاتب الفرنسي «ألفونس لامارتين»، أو «شارلوت المسكينة» كما سماها الكاتب الأوكراني «فلاديمير جابوتنسكي» في قصيدة تحمل الاسم نفسه.

ولدت شارلوت كورديه العام 1768 لأسرة أرستقراطية بسيطة، حيث كان والدها حاصلاً على رتبة فارس بوصفه أحد أشراف الريف الفرنسي، وهي من سلالة الكاتب المسرحي بيار كورناي، وقد أقامت في صباها في أحد الأديرة، حيث أنكبت على القراءة، فتعرفت على كتابات جان جاك روسو، فولتير، وغيرهما من الكتاب، وكان من الطبيعي أن تتأثر بالأوضاع التي آل إليها وطنها عقب قيام الثورة الفرنسية، حيث تعاطفت مع الخطابات السياسية المعتدلة بعيداً عن التطرف الذي كان يمارسه چان پول مارات أحد أبرز رجال الثورة، والذي كان يرى أنه لكي تستتب الأمور للثورة عليهم قطع رؤوس مئات من المعارضين بين صفوف الشعب، وهو ما استفز شارلوت فقررت التخلص من «مارات»، وفي مساء 13 يوليو العام 1793، نجحت في تنفيذ خطتها، حيث سددت إليه طعنة قاتلة وهو في حوض الاستحمام، حيث اعتاد أن يقضي به وقتاً طويلاً لعلاج مرضه الجلدي، وتركت رسالة بجوار جثة «مارات» تقول فيها: «يا شقائي العظيم.. هبني نصيباً من لطفك»، وقد خلد الفنان الفرنسي جاك لوي ديفيد، ذلك الحادث في لوحته «موت مارات»، وهي اللوحة التي كتب عنها «بودلير» واصفة إياها بالقصيدة المصورة، وهناك أيضاً «بورتريه شارلوت كورديه» للفنان الفرنسي بول جاك بودري.

قُدمَت شارلوت كوردي للمحاكمة بتهمة القتل واعترفت بفعلتها دون إبداء أي شعور بالندم، فأصدرت المحكمة حكماً بإعدامها على المقصلة، وتم تنفيذ الحكم في السابع عشر من يوليو العام 1793 لتنتهي حياة شارلوت كورديه وهي في الرابعة والعشرين من عمرها.

وقد أسرت شخصية شارلوت الأدباء والفنانين، وتعد رواية الشاعر الفرنسي «فرانسوا بونسار» التي حملت اسم «شارلوت كورديه» وقدمت على مسرح الكوميدي فرنسيس للمرة الأولى العام 1850، هي العمل الأكثر تأثيراً، حيث تعمد الكاتب ألا يقدم تحليلاً سياسياً أو نفسياً لفعلة شارلوت، تاركاً الأحداث نفسها تسرد تفاصيل الواقعة، ليتيح للمتلقي فرصة إصدار أحكام وفقاً لرؤيته الخاصة دون التحيز لأي طرف، على عكس رواية بيار دريو لاروشيل التي قُدِمَت العام 1939، والتي حملت أيضاً اسم شارلوت كورديه، حيث وجه بيار أصبع الاتهام مباشرة إلى سان جوست كمحرض لـ«شارلوت» على ارتكاب جريمتها.