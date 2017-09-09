بدور القاسمي تشيد بـ «الكتب الصامتة» في تجاوز حاجز اللغة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، ضرورة توفير المصادر المعرفية والثقافية بكل أشكالها للأطفال، واللاجئين منهم على وجه الخصوص، من أجل تمكينهم من تجاوز تحديات واقعهم، واستثمار قدراتهم ومواهبهم فيما يعود بالنفع على مجتمعاتهم وأوطانهم ويمنحهم التفاؤل بالمستقبل.

جاء ذلك خلال زيارتها معرض «الكتب الصامتة» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة من المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، في مبنى الطبق الطائر&rlm‭ ‬التابع ‬لمؤسسة ‬الشارقة ‬للفنون، وذلك ‬بهدف ‬التعريف ‬بالكتب ‬الصامتة ‬التي ‬تساعد ‬الأطفال ‬على ‬تحفيز ‬خيالهم ‬و‬اللاجئين منهم ‬على ‬تجاوز ‬حاجز ‬اللغة.

ويركز المعرض الذي فتح أبوابه في الأول من أغسطس الماضي، ويتواصل حتى 30 من سبتمبر الجاري، على الكتب الصامتة، وقدرتها على نقل الأفكار والمعاني، وتجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، وإدخال المتعة إلى قلوب الأطفال من جميع أنحاء العالم، عبر الصور المقروءة التي يتضمنها 54 كتاباً مصوراً من 20 دولة تشارك في الدورة الجارية من المعرض الذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي.

واطلعت الشيخة بدور القاسمي خلال جولتها أمس الأول، على العديد من الكتب ذات الصور والرسومات الهادفة، وعبّرت عن تقديرها إسهامات دور النشر العالمية في مجال صناعة الكتب الصامتة، وأكدت أهمية الترويج لهذه النوعية من الكتب التي تتجاوز حاجز اللغة، وتأخذ الأطفال عبر الصور والرسومات إلى عوالم أخرى تمكنهم من اكتشاف ذواتهم وتطوير مهاراتهم.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «يسعدنا استضافة هذا المعرض للمرة الأولى في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، للتأكيد على أهمية الكتاب في تحقيق التواصل الإنساني، خصوصاً عندما تتمكن هذه الوسيلة المعرفية والتثقيفية من تجاوز حاجز اللغة، لتنقل إلى الأطفال متعة اكتشاف العالم من خلال الصور والرسومات وما تتضمنه من قيم ومبادئ ضرورية لتحفيزهم وتشجيعهم على فهم واقعهم والثقة بمستقبلهم».

وقالت مروة عبيد العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «تضمنت مجموعة الكتب الصامتة مفاهيم هادفة تمكنت برسوماتها وصورها من الوصول بسهولة إلى عقول الأطفال ورسم البسمة على وجوههم، حيث تعتبر هذه التجربة المعرفية الجديدة، وسيلة ينتقل بها الأطفال من استذكار الصور المؤلمة لرحلة اللجوء، إلى استحضار صور لعوالم أكثر إشراقاً وتفاؤلاً».

ويتضمن المعرض مجموعة من ورش العمل، يقدمها نخبة من الرسامين والكتّاب، بهدف تنمية مهارات الأطفال الذهنية.